Ören yerlerine haziranda yoğun ilgi

AZİZ Nicolaos Anıt Müzesi'ni, haziran ayında 50 bin 543 kişi ziyaret etti. Karşılığında 1 milyon 103 bin 159 lira gelir sağlandı. Geçen yılın haziran ayında Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ni 50 bin 772 kişi gezmiş ve 678 bin 56 lira gelir sağlanmıştı. İlk altı ayda ise Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ni 130 bin 761 kişi ziyaret etti. Karşılığında 2 milyon 872 bin 426 lira gelir sağlandı. Geçen yılın ilk altı ayında 122 bin 702 ziyaretçiden 1 milyon 756 bin 676 lira gelir sağlanmıştı. Likya Birliği'nin en önemli 6 kentinden biri olan Myra Antik Kenti'ni ise haziran ayında 36 bin 59 kişi ziyaret etti. Karşılığında 652 bin 12 lira gelir sağlandı. Myra Antik Kenti'ni, geçen yılın haziran ayında 33 bin 511 kişi ziyaret etmiş, 456 bin 117 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın ilk altı ayında Myra 93 bin 860 kişinin ziyaretinden 1 milyon 929 bin 695 lira gelir sağlandı. Geçen yılın ilk altı ayında 75 bin 692 kişi ziyaret etmiş, 1 milyon 78 bin 200 lira gelir sağlanmıştı.