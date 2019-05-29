Operadan 'Yaza Merhaba' konseri

HAŞİM İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Golden Voıces ile Yaza Merhaba Konseri'nde sopranolar Nurdan Küçükekmekçi- Esra Serbest, mezzo-soprano Pınar Tekol solist olarak sahneye çıktı. Sürpriz bir repertuarın hazırlandığı özel gecede, orkestra Metin Kiper (piyanist), misafir sanatçılar Rövşen Feyzullayev (akordeon), Okan Gürgen (kanun), Hakan Parlakgümüş (gitar) ile Şafak Sema'dan (davul) oluştu. Orkestra, solistlerin opera diliyle harmanlanmış şarkılarına eşlik etik.

'ESKİ DOSTLAR' SÜRPRİZİ

Gecede Antalyalı bestekâr Gültekin Çeki'nin 'Eski Dostlar' adlı şarkısı seslendirildi. İzleyenlerin de hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkının sonunda konuşan gecenin de sunuculuğunu da yapan Esra Serbest, "Gültekin Çeki, yakınlarına 'Bir gün benim de şarkılarım opera sahnesinde seslendirilir mi acaba?' demiş. Biz de bu gece Çeki'nin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Sahne performansları ve rengârenk kostümleriyle ilgi çeken solistler Nurdan Küçükekmekçi, Esra Serbest, Pınar Tekol, 'Rüyalar Gerçek Olsa', 'Hayat Bayram Olsa' ve 'Feride' adlı neşeli şarkılarını da söyledi.