Önce uçtular, sonra ceza yediler

ANTALYA'DA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilini ve rüzgarlı havayı değerlendirmek isteyen yamaç paraşütçülerinin adresi Konyaaltı varyant seyir terası oldu. Valilik kararıyla uçuşun yasak olduğu alandan uçuş yapan paraşütçüler falezler ve Atatürk Parkı üzerinde tur attı. Sayıları kısa sürede artan yamaç paraşütçüleri beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. İhbarla çok sayıda polis ekibi varyant üzerinde denetim yaptı. Uçan ve uçmak üzere olan paraşütçüleri uyaran polis daha sonra tutanak tuttu. Bu sırada uçuşuna devam eden bir paraşütçü ise hızla yönünü değiştirip, sahile doğru iniş yaptı. Yunus timleri takip ettiği paraşütçüyü sahilde toparlandığı sırada yakaladı. Sahilde yer çalışması yapan iki genç de polisten kurtulamadı. Uçuş yapan 2, eğitim yapan 2 olmak üzere 4 kişi ekip araçlarının yanına götürülerek Kabahatler Kanunu'dan işlem yapıldı. Sahilde uçuş eğitimi yapan 17 yaşındaki Harun İğdeci, "3 senden beri olduğu gibi yer eğitimi yapıyorduk. Uçtuğumuza dair tutanak tutulacak. Uçan insanlar yüzünden eğitim yapan kişiler de ceza yiyor. Varyanttan uçuş yapmak yasak. Ama yer çalışması yapmak yasak değil. Burada uçuş yapanın yanında, yerde eğitimi yapan biz de ceza yedik. Gereken yerlere başvurumuzu yapacağız" dedi.