HAZİRANIN skolyoz farkındalık ayı olması dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle AKM'de 'Omurgana Dikkat Et, Skolyozu Fark Et' semineri düzenlendi. Seminerde Prof. Dr. Yetkin Soyuncu, Dr. Nehir Samancı Kahraman, Dr. Ümran Zorlu, Dr. Fzt. Işıl Çil, Fzt. Nursel Şahin, Dr. Fzt. Kadriye Tombak ve Uzm. Psikolog Sema Akbulut skolyoz hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

9-14 YAŞLARI ARASINDAKİ KIZLARDA SIK GÖRÜLÜYOR

Skolyoz hastalığı hakkında farkındalığı artırmak için seminer düzenlediklerini anlatan Dr. Fzt. Kadriye Tombak, çocukluk çağında karşılaşılan omurga hastalıklarının başında skolyozun geldiğini söyledi. Kız çocuklarında erkek çocuklarına oranla skolyoz hastalığının çok sık görüldüğünü anlatan Dr. Fzt. Tombak, “Boy uzamasının hızlı olduğu 0-5 ve 10-15 yaş gruplarında fark edilir hale gelen skolyoz zamanında tedavi edilmezse, erişkin dönemde şiddetli ağrılar ve omurgadaki eğrilikten kaynaklanan duruş bozukluklarına neden oluyor. Omurganın sağ veya sol yana eğriliği olarak tanımlayabileceğimiz skolyoz, 9-14 yaşlarında ortaya çıkıyor ve özellikle bu yaşlardaki kızlarda daha sık karşılaşıyoruz. Skolyozda erken teşhis çok önemli, bunun için gerek biz sağlıkçılara gerek anne-babaya büyük görev düşüyor" dedi.

'İLK TARAMA ÇOCUKLUK ÇAĞINDA YAPILMALI'

Skolyozun, ülkemizde 2,5 milyon kişide görüldüğünü vurgulayan Dr. Fzt. Tombak, "Her 10 buluğ çağındaki insandan birini herhangi bir derecede etkileyen bir hastalıktır. Skolyozun, nedeni tam olarak bilinemese de tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hastaların yüzde 80-85'inde idiopatik denilen, bilinen bir nedeni olmayan skolyoz görülüyor. Yetişme çağındaki çocukların geleceğini tehdit eden bir hastalık olan skolyozun erken teşhis edilmesi halinde, tedavisinde yüzde 100'e varan başarı sağlanıyor. Hastaların sadece yüzde 10'unda ameliyat gereklidir. Büyümesini tamamlamış çocuklarda, eğrilik sırtta 45, belde 35 dereceyi aşarsa cerrahi müdahaleye gerek duyulur. Skolyozun tespiti için ilk tarama çocukluk çağında herhangi bir yaşta yapılmalıdır. Skolyoz zamanında tedavi edilmezse, erişkin dönemde şiddetli ağrılar ve omurgadaki eğrilikten kaynaklanan duruş bozukluklarına neden oluyor. Yapılan çalışmalarda skolyozun ilerlemesinin düzenli olarak fizik-tedavi, bireysel egzersiz, korse ya da cerrahi tedavi ile mümkün olduğu görülmektedir" diye konuştu.