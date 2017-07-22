Ölümü hiçe sayıyorlar

ANTALYA'NIN Kaş İlçesi ile Muğla'nın Seydikemer İlçesi sınırlarını çizen Karaçay üzerindeki köprü 2015 yılı ocak ayındaki sel felaketinde çöktü. Ayakları çöken köprü bir ara ulaşıma kapatılırken, daha sonra vatandaş köprü ağzına konulan kayaları kaldırarak yeniden kullanmaya başladı.
Aradan geçen sürede köprünün ayakları neredeyse Karaçay'ın yatağına yapışırken, başta Seydikemer'e bağlı Korubükü Mahallesi sakinleri olmak üzere çöken köprüyü yöre halkı kullanmaya devam ediyor. Ağır iş makineleri ve kamyonlar da bu yolu kullanıyor.
Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Köprünün yapımı için Antalya ve Muğla büyükşehir belediyeleri ile Kaş ve Seydikemer belediyeleri olarak dörtlü protokol yaptık. Köprü kısa sürede ihaleye çıkacak. İhaleyi Muğla'nın Seydikemer Belediyesi yapacak. Köprünün finansmanı Antalya ve Muğla büyükşehir belediyeleri karşılayacak. Önümüzdeki 1- 1.5 ay içinde ihalenin yapılarak köprünün yapımına başlanacak. Bu köprü Kaş ve Seydikemer'e bağlı bölgedeki yerleşim birimleri için çok önemli" dedi.
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İyi Seyirler.
Rus ruleti oynuyorlar, açıkça! Artık kime denk gelirse, bir şekilde o köprü çökecek.