Ölümlerine neden olduğu gençlerin ailesine, duruşmada başsağlığı diledi

KAZA, 16 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde Anadolu Caddesi ile 913 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Ahmet Turan Çelik'in kullandığı 34 GS 6988 plakalı motosiklet ile 913 Sokak'tan caddeye çıkan Elçin Özyurt'un kullandığı 07 ACP 82 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çelik ile beraberinde bulunan Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Muhammet Açıkgöz ağır yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 genç kazadan 1 gün sonra hayatlarını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Elçin Özyurt, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



41 GÜN SONRA TUTUKLANDI

Kazayla iligili yürütülen soruşturma sonunda Antalya Cumhuriyet Savcılığı, Elçin Özyurt hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Elçin Özyurt'un, 'olayda asli kusurlu olduğuna dair' bilirkişi raporu bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verdi. Özyurt tutuklandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Elçin Özyurt ile kazada ölen Ahmet Turan Çelik ve Muhammet Açıkgöz'ün yakınları katıldı. Ahmet Turan Çelik'in annesi Döndü Çelik ve babası Mehmet Çelik ile Muhammet Açıkgöz'ün annesi Sultan Açıkgöz ve babası Nihat Açıkgöz, kazadan sonra sanık yakınlarının kendilerine başsağlığı bile dilemediklerini belirterek, elçin Özyurt'a en ağır cezanın verilmesini istediler.



OĞLUNUN TAKDİR BELGESİNİ GETİRDİ

Anne Sultan Açıkgöz, duruşmaya getirdiği oğlunun takdir belgesini mahkeme heyetine göstererek, “Oğlum başarılı, takdir belgeli bir lise öğrencisiydi. Oğlumu hayattan koparıp aldılar" dedi. Acılı ailelerin avukatları da trafik kurallarını ihlal eden sanığın, suçu 'bilinçli taksir' ile işlediğini iddia ettiler. Duruşmada tanık olarak dinelenen Taner Fidanboy ise kazanın olduğu caddede esnaf olduğunu belirterek, “Sanık sürücü sinyal vermeden sağ şeritten sol şeride geçti. Motosiklet sürücüsü fren yaptı ancak duramadı. Sürücü ve arkasındaki kişi yola savruldu. İkisinde de kask yoktu" diye konuştu.



AİLELERE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Savunması sorulan tutuklu sanık Elçin Özyurt, kazadan duyduğu üzüntüyü belirterek, "Ben de bir anneyim ve üzüntülüyüm. Aileye başsağlığı diyorum. Ben kaza anında sağ şeritten sinyalimi vererek, sola dönüş yapacağım sırada motor sesini duydum. Sol dikiz aynasından motosikleti görmemle çarpması bir oldu. Ben de böyle olsun istemezdim. Psikolojim bozuldu. Hayatım alt üst oldu" dedi. Sanık avukatı ise kazanın aşırı hız ve dikkatsizlikten meydana geldiğini öne sürerek, "Kazanın olduğu yerde daha önce de kazalar yaşandığı söyleniyor. Bizce yolu yapan şirket de kusurlu" dedi. Duruşma, olay yerinde keşif yapılması ve eksiklerin giderilmesi için ertelendi.