Olmypos Projesi'ne TKB'den ödül

KÜLTÜREL mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana TKB tarafından düzenlenen yarışmada kazanan belediyeler belli oldu. Bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda, Kumluca Belediyesi 'Olympos Ören Yeri Çevre Düzenleme Projesi' ile ödüle layık görüldü. 62 belediyeden 123 proje ve uygulamanın katıldığı yarışmada 5 farklı kategoride dereceye giren belediyelere ödülleri, 15 Kasım'da Antalya'da gerçekleşen YAPEX Restorasyon Fuarı'nda düzenlenen törenle verildi. Ödülü, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven aldı. TKB'nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan yarışma jürisi 62 tarihi belediyeden gelen 123 çalışmayı inceledi. Jüri sonuçlarına göre 1 Koruma Büyük Ödülü, 3 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama, 11 Süreklilik ve 31 Başarı dalında proje ödüle değer görüldü.