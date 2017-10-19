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'Öleceksin' denen hasta iyileşti

Antalya'da 'tedavi edilemez' denilen kanser hastası Mustafa Ölmez, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Akif Türkoğlu tarafından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

'Öleceksin' denen hasta iyileşti

Antalya'da 'tedavi edilemez' denilen kanser hastası Mustafa Ölmez, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Akif Türkoğlu tarafından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

19 Ekim 2017 Perşembe 23:18
'Öleceksin' denen hasta iyileşti
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MUĞLA'NIN Fethiye İlçesi'nde oturan emekli banka müdürü Mustafa Ölmez, iki ay önce aşırı kilo kaybı ve halsizlik şikayetiyle gittiği Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonunda, pankreas ve çevresindeki damarlarında 6 santim büyüklüğünde kanserli kitle olduğunu öğrendi. Daha sonra gittiği sağlık kurumlarında doktorlar, Ölmez'e hastalığının kesin çaresi olmadığını söyleyerek ilaç tedavisi önerdi.
Doktor arayışına giren Ölmez ve ailesi, yakınlarının tavsiyesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Doç. Dr. Akif Türkoğlu'na muayene olmak üzere Antalya'ya geldi. O gün hayatının değiştiğini söyleyen Ölmez, "Ölür dediler ancak o gün ölmeyeceğimi anladım. Doktorumdan aldığım enerji beni hayata bağladı. Yeniden yapılan tetkikler sonunda doktorum ameliyat planladı. 18 Eylül günü yaklaşık 8.5 saat süren operasyon sonunda sağlığıma kavuştum" diye konuştu. Hastasının başarılı ameliyat sonunda hayata tutunduğunu söyleyen Doç. Dr. Türkoğlu ise "Hastanın karaciğerine, incebağırsaktan aldığı kanı taşıyan süperior mezentik ven adlı damar, 6 santimetrelik tümör tarafından sarılıydı. Bu tümör, sardığı damar da dahil tamamen çıkarıldı. Sol böbrek toplardamarı kullanılarak hastalıklı damar onarıldı. Ameliyat sonrasında bir problem yaşamayan hasta 9 gün sonra taburcu oldu. Daha önceki birikim ve tecrübelerimiz bu ameliyatın başarı oranını artırmıştır. Bu tip operasyonlar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi gibi tam teşekküllü merkezlerde, deneyimli hekimler tarafından yapılmalıdır" dedi.

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AntalyaMustafa ÖlmezAkdeniz Üniversitesi Hastanesi
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