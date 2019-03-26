Öldürdüğü kadının mezarının açılmasını istedi

OLAY, 19 Ekim 2018'de, Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Gaziantep'te yaşayan Altay Aksoy, Rus arkadaşlık sitesinde tanışıp arkadaş olduğu Kazakistan uyruklu Nailia Nutfullina ile sevgili oldu. Antalya'da daha önce de tatil yapan ikili, yine kentte tatil kararı aldı. Nailia Nutfullina ülkesinden, Altay Aksoy ise Gaziantep'ten gelerek, Antalya'da 5 yıldızlı otele yerleşti. Tatil sırasında Nutfullina, Aksoy'a ayrılmak istediğini söyledi. İkili arasında bu nedenle gece tartışma çıktı. Otelin havuz başında başlayıp, bahçede devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Altay Aksoy, yere düşen Nailia Nutfullina'yı tekmeledi, başını defalarca yumruklayıp yere vurdu.

Özel güvenliğin müdahale ettiği Aksoy polise teslim edilirken, ağır yaralanan Nutfullina ise çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nailia Nutfullina, 21 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Aksoy ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen tutuklu sanık Altay Aksoy, mahkeme heyetine 3 talepte bulundu. Nailia Nutfullina'nın mezardan çıkarılıp yeniden otopsi yapılmasını isteyen Altay Aksoy, ayrıca maktulün kaldığı odanın katındaki kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti. Basın ve yayın kuruluşu temsilcilerinin duruşmalara alınmaması, duruşmaların kapalı yapılmasını da isteyen Aksoy'un tüm talepleri, mahkeme tarafından reddedildi.

Sanık avukatı Bilge Kağan Konyalıgil ise müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini belirterek, "Kasıt olsaydı, olay yerinden uzaklaşması için araç hazırlardı. Cinayet işlemeye karar veren bir kişi, bu suçu herkesin önünde işlemezdi. Müvekkilim maktul için eşinden boşanmış, babasının mirasını satıp 30 bin TL'yi kendisine vermiştir" diyerek, olayın ağır tahrik altında meydana geldiğini öne sürdü.



Sanık Altay Aksoy ise kimseyi kasten öldürmediğini belirterek, “Maddi ve manevi yönden sömürüldüm. Psikolojim bozulduğu için ilaç tedavisine başladım. Ayrıca migren ve bağırsak hastalığım var. Ailem mağdur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.



Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.