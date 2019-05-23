Ölçü Aleti Muafiyetinde son gün 28 Mayıs

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, ölçü aletinin muayenesini farkında olmadan yaptırmayan esnaf ve sanatkarlara bir defaya mahsus muafiyet getirildiğini belirterek, “Maden kanunu ile bazı kanunlarda ve Khk’larda değişiklik yapan kanun teklifi, mecliste kabul edilmişti. Bu durumda, 1 Aralık 2018 tarihi öncesini kapsayan değişikliğe göre, idari para cezası ile karşı karşıya olan esnaf ve sanatkarlarımız, 28 Mayıs’a kadar başvuruda bulunmaları halinde bu cezalardan muaf olacak” dedi. Dere, muafiyetten yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların 28 Mayıs’a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerine veya yetkili muayene servislerine başvuruda bulunarak ölçü aletlerinin muayenesini yaptırmaları gerektiğini hatırlatarak, “Ölçü aletlerini kullanan esnaf ve sanatkarlarımız, yanlışlıkla veya başka sebeplerle muayene sürelerini geçirebiliyor ve ceza ile karşı karşıya kalıyordu. Bazen kesilen ceza, ölçü aletinin değerini aştığı için esnafımız, cezayı ödemek yerine yeni bir ölçü aleti alıyor, bu da esnafımıza bir yük oluşturuyordu. Dolayısıyla bir defaya mahsus olarak sağlanan bu muafiyeti iyi değerlendirelim. Ancak unutmayalım ki, belirtilen süre içerisinde yani 28 Mayıs’a kadar başvuruda bulunmayanlar bu düzenlemeden faydalanamayacak. Ayrıca, yapılan değişiklik ile artık ölçü aletinin türü, kullanıldığı işin niteliği, yapılan ticari işlemin parasal değeri ölçüt alınacak ve bu kriterlere göre alt ve üst limitler belirlenerek, adil bir ceza sistemi de hayata geçirilecek. Böylece esnaf ve sanatkarlarımız yaptığı işin niteliğine göre değerlendirilmiş olacak" diye belirtti.