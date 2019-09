Okulların boyanması için protokol

PROTOKOL imza törenine, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Semra Bekar, Filli Boya bölge yöneticisi Yalçın Ünlü katıldı. Törende konuşan Yalçın Ünlü, "Firma olarak boya sektöründe Türkiye'de yer edinmiş köklü bir firmayız. Ürettiğimiz boyanın şehirlerimizde kullanılması bizleri mutlu etmekte, özellikle eğitim kurumlarımızda kullanıldığını görmek ise 'Her şey insan için, her şey ülke için' sloganımızı daha da anlamlandırmakta. Bizlere bu fırsatı veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.İl Milli Eğitim Müdür Vekili Semra Bekar ise "Eğitim için yapılan her yatırım mutlaka yerini bulmakta ve katlanarak geri gelmektedir. Eğitim camiası olarak bizler de desteklerinden dolayı hayırseverimize teşekkür ederiz" dedi. Konuşmaların ardından protokol taraflarca imzalandı.