Okullar açıldı, sahil boşaldı

ANTALYA'DA 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte sahiller boşaldı. Yaz sezonunda tıklım tıklım dolan Konyaaltı Sahili, az sayıda tatilciyle boş şezlong ve şemsiyelere kaldı. Kalabalık görüntülerden geriye kalan birkaç tatilci, güneşin ve denizin tadını çıkarttı. Turistler su sporları yaparken, sahil boyunca yürüyüş yapanlar da göze çarptı.