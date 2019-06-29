Öğretmene şiddete dikkat çekmek için 650 kilometre pedal çevirecekler

TÜRK Eğitim- Sen Antalya Şubesi'nin üyeleri öğretmenler Levent Erdoğdu, Dinçer Kahraman, Emrah Güngör ve Can Yenice, öğretmenlerin yaşadığı şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla Antalya'dan başlayarak Adana'ya kadar bisiklet sürecek. 650 kilometrelik yolun tamamını bisikletle kat edecek öğretmenler, birçok öğretmenin beklediği 3600 ek gösterge sözünü hatırlatmak için günlük 3600 pedal çevirecek.



'ŞİDDET DUR DEMEK İÇİN'



Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Oğuz Öztürk, 1 Temmuz tarihi itibariyle eğitim çalışanlarının tatile gireceğini söyledi. Eğitim dönemi boyunca eğitim çalışanlarının şiddette uğradığını belirten Öztürk, "Birçok arkadaşımız öldürüldü, bazıları yaralandı. Yaz tatili süresince bu şiddet olaylarının unutulmasını istemiyoruz. Bunu gündemde tutmak için bir grup bisikletli arkadaşımız Antalya'dan başlayarak Mersin üzerinden Adana'ya gidecek. Siyasilerin bir yasa teklifiyle şiddete 'dur' demesini sağlamak istiyoruz" dedi.



EK GÖSTERGE İÇİN GÜNLÜK 3600 PEDAL



650 kilometrelik parkuru 7 etaba ayırdıklarını dile getiren Öztürk, parkurlara şehitlerin isimlerini verdiklerini söyledi. İlk parkuru PKK'nın hain saldırısında şehit olan Eren Bülbül'e adadıklarını belirten Öztürk, öğretmenlerin 'İyi ki varsın Eren' adıyla yola çıkacaklarını, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk etabıyla etkinliğin sona ereceğini aktardı. Bisikletli öğretmenlerin günlük 3600 pedal çevirmesindeki amacın hükümet yetkililerini 3600 ek göstergeye dikkati çekmek olduğunu kaydeden Öztürk, "3600 verilirse emekliliği gelmiş arkadaşlarımız torunlarına hediye edebilecek bir cep telefonu maaşı alabilir. Emekliliği gelmiş, ancak 3600'ü bekleyen arkadaşlarımız var. Bu yasa çıkarsa birçok öğretmen arkadaşımız emekli olacak, bu arkadaşların yerine yeni atamalar olacaktır. Ekonomi canlanır" diye konuştu.



EREN BÜLBÜL, ÖZGECAN ASLAN, NECMETTİN ÖĞRETMEN



Pedal çevirecek 4 öğretmenden biri olan Levent Erdoğdu da yol boyunca sıcak hava nedeniyle güçlük yaşayacaklarını söyledi. Yanlarına tekerlerin patlama riskine karşı yama takımları, yedek kıyafetler ve kumanyalar aldıklarını belirten Erdoğdu, "Ana amacımız eğitim çalışanlarına şiddete dikkati çekmek. Yolda öğretmenlerle bir araya geleceğiz. Şehit olan Eren Bülbül, Aybüke ve Necmettin öğretmen, Ömer Halisdemir, Fırat Çakıroğlu gibi vatan ve bayrak için canını verenlerin adını yeniden gündeme getireceğiz. Yolumuzu 7 günde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.



ARKALARINDAN SU DÖKTÜLER



Açıklamanın ardından öğretmenler yola çıktı. Sendika üyelerinin alkışlarıyla uğurlanan öğretmenlerin arkasından Sendika Başkanı Oğuz Öztürk su döktü.