Öğrencilere kırtasiye malzemesi

KEMER Belediyesi tarafından ilçedeki ortaöğretime kadar olan öğrencilere kırtasiye yardımı başlatıldı. Başkan Necati Topaloğlu, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin okul ihtiyaçları konusunda ailelere bir nebze olsun yardımcı olmak istediklerini belirterek, "Söz verdiğimiz gibi öğrencilerimize kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Bizzat okul yönetimleri tarafından belirlenen kırtasiye malzemeleri, okullarımıza dağıtılmaya başlandı. Öğrencilerimiz, eğitim ve öğretim yılı başladığında sınıflarda kendi sıralarının üzerinde kırtasiye ihtiyaçlarını bulacak. Her şey öğrencilerimiz için. Onlar bizim geleceğimiz" dedi.Başkan Necati Toplaoğlu, daha önceki açıklamalarında da söylediği gibi lise öğrencilerinin ücretsiz taşınacağını, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine de burs imkanı sağlanacağını aktardı.

Öte yandan belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan okulların bahçelerinde temizlik çalışması başlattı.