Öğrenciler yaya geçitlerini boyadı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Kemer'de öğrencileri trafik eğitimi verildi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, Kuzdere ve Beldibi mahallelerinde öğrencilere önce trafik kurallarını anlattı. 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile başlatılan faaliyetlerin amacı hakkında bilgi veren ekipler, yayaların nerelerde geçiş üstünlüğü olduğu bilgisini de verdi. Öğrenciler daha sonra okullarının önündeki yaya geçitlerini jandarma trafik timleriyle boyadı.