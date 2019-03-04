Öğrenciler yaşlı ve yalnız yaşayanlarla buluştu

YEŞİLYAYLA İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri İyilik Projesi kapsamında 'Çınarlar Fidanlarla El Ele' projesini hayata geçirdi. Projeyle Yeşilyayla Mahallesi'ndeki yaşlılar ve yalnız oturan mahalle sakinlerini ziyaret eden öğrenciler, onlara küçük hediyeler vererek, sohbet etti. Okul Müdürü Ramazan Kerem Dayıoğlu, "Bu projeyle günden güne unutulmaya başlayan, kültürümüzün önemli bir parçası ve bizi biz yapan değerlerimizden biri olan büyüklerimizi ziyaret etmenin önemini öğrencilerimize kavratmak istedik" dedi.