Öğrenciler uygulamalı eğitimle öğreniyor
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri uygulama derslerinde sebzeleri üretip satışa gönderiyor.
AÜ Ziraat Fakültesi'nde sebze yetiştiriciliği ve ıslahı alanında görev yapan Prof. Dr. Naci Onus, Prof. Dr. Ersin Polat ve Doç. Dr. Halil Demir tarafından verilen sebze yetiştiriciliği dersleri kapsamında öğrenciler arazi uygulamaları yapıyor. Tohum ekiminden hasat aşamasına kadar her türlü işlemin öğrenciler tarafından yapıldığını belirten Doç.Dr. Halil Demir, "Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümünü seçen öğrencilerimiz çok şanslılar. Onları meslek yaşamlarına en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Sebzeler üzerine çalışan bizler uygulama derslerinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı eğitim-öğretim yılının başından sonuna kadar sebzecilik uygulamalarını teorik derslerle birlikte yürütüyoruz. Sebze derslerinde toprağa değmeyen öğrencimiz yoktur" dedi. Öğrencilerin de uygulamalı eğitim içinde olmaktan memnun olduğunu söyleyen Demir, şöyle devam etti: "Bölümümüz üçüncü ve son sınıf öğrencileri, sebzelerin tohum ekiminden hasada ve oradan satışa sunma aşamasına kadar bütün işlemlerini kendileri yapıyor. Zaman geliyor ot alıyorlar, ellerinde makasla budama ve hasat yapıyorlar. Karşılaştıkları hastalık ve zararlıları tanıyıp mücadele etmesini uygulamalı görüyorlar. Üretilen sebzeleri de fakültemiz satış kantinine gönderiyoruz. Kısacası bizzat üretimin içerisinde bulunarak yetişiyorlar."
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