Öğrenciler, uçak inceledi

Türk Hava Kurumu (THK) ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dünya Havacı Kadınlar Haftası nedeniyle, Karain Havacılık Eğitim Merkezi'nde öğrencilere havacılık hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler, uçak inceledi
banner404

THK tarafından organize edilen Havacılığı Tanıtma ve Sevdirme 'projeleri kapsamında İsmail Hakkı Kaya Ortaokulu ve Mustafa Kemal Okulları'nda eğitim gören öğrenciler, uçaklar hakkında bilgi aldı, havacılıkla ilgili merak ettikleri konular hakkında cevap aradı. TUA Uçuş Okuluna ait Cessna 172 uçağını yakından görüp kokpitine binen öğrenciler, kaptan pilot Ali Doğruöz tarafından bilgilendirildi. Uçağın kalkışını ve gökyüzünde süzülüşünü izleyen öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadıklarını söyledi. Gezi, Karain Havacılık Eğitim Merkezi hangarındaki uzaktan kumandalı model uçaklarının incelenmesinin ardından sona erdi.

YORUM EKLE
Gönder

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479