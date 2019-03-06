Öğrenciler, uçak inceledi

THK tarafından organize edilen Havacılığı Tanıtma ve Sevdirme 'projeleri kapsamında İsmail Hakkı Kaya Ortaokulu ve Mustafa Kemal Okulları'nda eğitim gören öğrenciler, uçaklar hakkında bilgi aldı, havacılıkla ilgili merak ettikleri konular hakkında cevap aradı. TUA Uçuş Okuluna ait Cessna 172 uçağını yakından görüp kokpitine binen öğrenciler, kaptan pilot Ali Doğruöz tarafından bilgilendirildi. Uçağın kalkışını ve gökyüzünde süzülüşünü izleyen öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadıklarını söyledi. Gezi, Karain Havacılık Eğitim Merkezi hangarındaki uzaktan kumandalı model uçaklarının incelenmesinin ardından sona erdi.