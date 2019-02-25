Öğrenciler savaş uçaklarını yakından tanıdı

KIRMIZI Çizgi Anadolu ve Fen Lisesi 9.10. ve 11. sınıf öğrencileri, Hava Meydan Komutanlığını ziyaret etti. Hava Meydan Komutanı Albay Mustafa Tunay tarafından karşılanan Kırmızı Çizgi Okulları kurucusu Devrim Çetin Sunan, öğretmenler ve öğrencilere havacılık hakkında bilgi verildi. Pilotların da eşlik ettiği öğrencilere eğitim ve savaş uçakları hakkında da bilgiler verildi. Pilot hakkında da bilgilendirilen öğrenciler, Hava Meydan Komutanlığındaki F-16 savaş uçaklarını yakından görme imkanı buldu. Okulun kurucusu Devrim Çetin Sunan, öğrencileri farklı meslekler hakkında bilgilendirmek amacıyla geziler düzenlediklerini söyledi. Bu kapsamda Hava Meydan Komutanlığını ziyaret ederek havacılık ve pilotluk hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağladıklarını kaydeden Sunan, "Benzer ziyaretlerimiz devam edecek. Bizleri ağırlayan ve öğrencilerimize bu fırsatı sunan Albay Mustafa Tunay'a teşekkür ederim" dedi.