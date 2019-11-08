Öğrenciler EXPO Bilim Fuarı'nda
Expo Bilim Fuarı, Fen Bilimleri dersi için 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerini misafir etti.
ANTALYA 08.11.2019, 10:42
ENVAR Okulları, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri ile Fen Bilimleri dersi Dünya, Güneş, Ay ünitesi çerçevesinde Expo Bilim Fuarına gezi düzenledi. Okul Müdürü Yüksel Arslan, bilimle ilgili merakın ve çalışmaların erken yaşlarda başladığına işaret ederek, "Öğrencilerimizin derslerde öğrendikleri kazanımları somutlaştırmak adına yapılmış bir etkinliktir. Bu gezi ile öğrencilerimiz 10D simülasyon, plenatoryum, 3 boyutlu materyaller ile öğrendikleri bilgileri pekiştirdiler. Teleskop ile Güneş'i izlediler. Ortaokul ve ilkokul öğrencilerimizle dersi sınıf ortamından çıkarıp hayata döktük. Eno 4/4'lük Eğitim Modelimizin Beceri eğitimi kapsamında da öğrencilerimizi ilim ve irfanla donatmaya devam edeceğiz" dedi.
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|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:22
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5