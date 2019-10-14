OFM'den Hollanda'ya irtibat ofisi

HASTANENİN yurt dışında açtığı ve gelecekte açmayı düşündüğü irtibat ofisleri, 193 ülkeden 14 milyon turist ağırlayan Antalya'ya, sağlık turizmi konusunda önemli katkı sağlayacak. OFM Antalya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tarık Özçelik, sağlık turizmi ve turizm sağlığı açısından Antalya'nın önemli bir potansiyel olduğunu kaydetti. Sağlık turizminin dünyadaki ekonomik büyüklüğüne vurgu yapan Özçelik, “Sağlık turizminin dünyadaki ekonomik büyüklüğü 200 milyar doları geçti. Bu rakamın ilerleyen dönemlerde daha da artacağını öngörüyoruz. Sağlık alt yapısı anlamında çok iyi bir noktadayız. Yurt dışında yaşayan hastalarımız obezite, kalp damar cerrahisi, saç ekimi, diş tedavisi ve estetik operasyonlar konusunda kentimizi tercih ediyor. Biz kurum olarak Antalya'nın sağlıkta marka bir kent olmasına daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda ilk yurt dışı yatırımımızı Hollanda'ya yaptık. Sağlık turizmi ve turizm sağlığı konusunda farklı ve önemli çalışmalarımız da var. Şehrimizin her gün gelişen yapısı, kültürel özellikleri ve sahip olduğu niteliklerinin farkındayız" diye konuştu.

TALEP YABANCI HASTALARDAN GELDİ

Yurt dışında yaşayanların son yıllarda tedavi için Antalya'yı tercih ettiğini söyleyen Özçelik, “Son yıllarda sağlık turizmi ve turizm sağlığı konusunda çok sayıda yabancı hastayı hastanemizde misafir ettik. Hastanemizde sağlığına kavuşan yabancı turistlerin çoğunluğu, yurt dışında bilgilendirme ofisi açmamız konusunda bizlere ısrarcı oldu. Bu talebin yurt dışında yaşayan hastalardan gelmesi bizleri ayrıca memnun etti. İlk yatırımımızı Hollanda'ya yaptık. İkinci etapta Kazakistan, Türkmenistan ve Rusya bölgesinde yatırım yapmayı düşünüyoruz. Bu alanda fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Gayemiz kentimizin sağlık turizminde hak ettiği noktaya ulaşması, kentimizin sağlıkta marka kent olmasına katkı sağlamaktır. Hollanda ofisimizin sağlık turizmi kapsamında, yeni yatırımlar için güzel bir başlangıç olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.