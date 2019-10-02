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ODTÜ mezunları sahneye çıktı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eski mezunları Antalya'da 'Neresi Sıla Bize, Neresi Gurbet' adlı oyunu sahneledi.

ANTALYA 02.10.2019, 11:54
ODTÜ mezunları sahneye çıktı
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ODTÜ bünyesinde 1961 yılında oluşturulan ve ilk öğrenci topluluklarından biri olan Türk Halk Bilim Topluluğu (THBT) üyesi eski mezunları, Levent Balta'nın yazıp yönettiği 'Neresi Sıla Bize, Neresi Gurbet' adlı müzikal oyunda bir araya geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir'den sonra dekor ve kostümleri Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne taşınan müzikal oyunda, kendilerine 'fosiller' adını veren eski mezunlar rol aldı. Oyunda sanatçı Sümer Ezgü ile Sevilay Gök Akyıldız da konuk oyuncu olarak rol aldı. ODTÜ (THBT) Mezunları 27'nci Dönem Sorumlusu Billur Yılmaz, oyun öncesi THBT ve oyunun hikâyesi hakkında bilgi verdi. Yılmaz, Türkiye'nin ve dünyanın farklı şehirlerinde yaşayan mezunların zaman zaman bir araya gelip kendi aralarında tarihsel ve sosyokültürel konularda gösteriler hazırladıklarını, sağlanan gelirin THBT burs fonları aracılığıyla ihtiyacı olan topluluk üyesi öğrencilere aktarıldığını kaydetti. Türkiye ile Yunanistan arasında 1923 yılından uygulanan nüfus mübadelesinin konu edildiği oyun büyük beğeni topladı.

#ODTÜ mezunları #Orta Doğu Teknik Üniversitesi #Antalya
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