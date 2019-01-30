O muhtar yeniden seçmen listesinde

SERİK'e bağlı Demirciler Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Ali Kök, bu mahallede oturmadığına yönelik ihbar üzerine Serik İlçe Seçim Kurulu'nun jandarmaya yaptırdığı araştırmaya dayanarak, kendisinin ve 59 kişinin sandık seçmen listesindeki kayıtlarının silindiğini öğrendi. Durumdan haberdar olunca Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, mahallede oturmadığına yönelik ihbarın asılsız olduğunu söyleyen Kök, başvurusundan sonuç alamadı. Kök, evine ait elektrik faturası, su abonelik bilgileri ve muhtarlık mührü ile Serik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na yazılı dilekçe verdi. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 17 Ocak 2019 tarihli yazısına göre, mahallede olmadığının tespit edildiği söylenen Kök'ün itirazı kabul edilmedi. Bunun üzerine Mehmet Ali Kök, Antalya İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurdu. Muhtarın itirazını görüşen İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nca Mehmet Ali Kök ile eşi Şerife Kök ve oğlu Emre Kök'ün yeniden sandık seçmen listesine dahil edilmesine karar verildi. "Ne yaşar ne yaşamaz, oldum" diyen Mehmet Ali Kök, kendisiyle birlikte eşinin ve çocuğunun da seçmen listesindeki kaydının silinişine ve sonrasında yaptıkları itirazın kabul edilerek, yeniden sandık seçmen listesinde yer alışına şaşırdıklarını söyledi.



'YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ'

Asılsız ihbar gerekçe gösterilerek, yapılan yanlıştan dönüldüğünü söyleyen Mehmet Ali Kök, "Geçen sürede benim ve ailemin yaşadığı huzursuzluğu anlatamam" dedi. Hukuka aykırı işlemden dönüldüğünü kaydeden Kök'ün avukatı Fevzi Yarbaş ise "Müvekkilimin haklı davası adil bir şekilde sonuçlanmıştır. Mehmet Ali Kök, 5 yıldır muhtarlığını yaptığı Demirciler Mahallesi'nde halen muhtarlığı devam etmektedir. Aynı mahallede ikamet etmektedir. Muhtarımızın sabit ikametinde uzun yıllar oturduğu tespitle itirazın kabulüne, kararın gereği için Serik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilmesine karar verildi" diye konuştu.