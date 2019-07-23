Nikaha üniformalarıyla geldiler

Antalya İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) görevli Deniz Dalgıç ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Burak Koçak, düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Çift; nikaha üniformalarıyla geldi.

Nikaha üniformalarıyla geldiler
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görev yapan Burak Koçak (30) ile AFAD'ta görev yapan Deniz Dalgıç (30) düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda çok sayıda davetlinin katıldığı törene, çift gelinlik ve damatlık yerine çalıştıkları kurumlara ait üniformalarıyla geldi. Çiftin şahitliklerini ise yakın arkadaşları yaptı. Çift, yaptıkları görev sayesinde tanıştıklarını ve bu yüzden üniformalarıyla nikaha geldiklerini söyledi.

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