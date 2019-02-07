Nehir Gümüş tekvandoda üçüncü oldu

Serik'te düzenlenen 4. Dünya Başkanlık Tekvondo Şampiyonası'nda mücadele eden Nehir Gümüş (13) üçüncü oldu.

Nehir Gümüş tekvandoda üçüncü oldu
banner404

BELEK Turizm Merkezi'ndeki Maritim Pine Beach Otel'de 2 gün süren 4. Dünya Başkanlık Tekvondo Şampiyonası'nda, Yıldız Bayanlarda 29 kiloda mücadele eden Nehir Gümüş, birinci turda Rus rakibini 9-7, ikinci turda Türk rakibini 15-9 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Rus rakibi ile karşılaşan Nehir Gümüş, maçtan 20-3 yenik ayrılarak üçüncü sırada yer aldı. Gümüş, bu sonuçla Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.Borsa İst Şirketi MKK'nın sponsor olduğu milli tekvandocu Nehir Gümüş, “2018 yılında aynı şampiyonada ikinci olmuştum. Bu turnuvada ise üçüncü oldum. Ülkemi yine Avrupa Şampiyonası'nda temsil edeceğim. Bu kez hedefim altın madalya olacak" dedi. Gümüş'ün antrenörü Erdal Erdoğan ise, "Buradaki amacımız sporcumun ilk üçe girmesiydi. İkinci amacımız bu yıl yapılacak Avrupa Yıldız Bayanlar Tekvando Şampiyonası'nda milli formayı giymekti. Hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan sonraki amacımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak" diye konuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Thomas Cook'tan hava yolu şirketini satma sinyali
Thomas Cook'tan hava yolu şirketini satma sinyali
  1. TURİZM

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479