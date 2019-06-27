Narenciye bahçelerine "savaşçı böcekler" bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen kısa adı EKÜY olan Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi projesi kapsamında, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü'nün (BATEM) desteğiyle Manavgat’ta narenciye bahçelerine "savaşçı böcekler" olarak bilinen parazitoit ve predetör böceklerinin salınmasına başlandı. Çolaklı Mahallesinde Emin Çetin’e ait Narenciye bahçesine böcek salımı nedeniyle sade bir tören düzenlendi. Törene Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, Tarım İlçe Müdürü Ömür Ozan Çakal, Çolaklı Mahalle Muhtarı Raşit Atabakan ve bahçe sahipleri katıldı. Narenciye bahçelerindeki unlubit zararlısıyla biyolojik olarak mücadele edecek "savaşçı böcekler"le yapılan mücadelenin bakanlık tarafından desteklendiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürü Mustafa Özen, böcek kullanımındaki amacın doğal dengeyi koruyarak ilaç kullanmadan ürün yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Özen, tüm çiftçilerin biyolojik mücadele yöntemini tercih etmeleri halinde başarı oranının daha yüksek olacağını söyledi.



"Biyolojik mücadele insan sağlığı için önemlidir"

Manavgat Ziraat Odası, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Ensitüsü ve Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde Manavgat ve köylerinde turunçgil ve nar bahçelerinde ana zararlı durumundaki turunçgil biti (planococcuscitri) ile biyolojik mücadele çalışmaları yapıldığını belirten Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise, “Bugün Çolaklı mahallesinde biyolojik mücadele böcek salımı programı yapmak üzere toplandık. 2017 yılında 17 bin 435 ağaç ve 174 bin 350 adet predatör avcı böcek, 2018 yılında 9 bin 78 ağaç ve 90 bin 780adet predatör avcı böcek salımı gerçekleştirilmiş olup, 2019 yılında da 24 bin 539 ağaç ve 245 bin 390 adet predatör avcı böcek salımını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yapılan faydalı böcek dağıtımlarında ağaç başına 10 adet avcı 20 adet parazitoit salımı yapıldı. Çiftçilerimizden biyolojik mücadele yapmak isteyenlerin bir an önce müracaat etmesi gerekmektedir. Biyolojik mücadele insan sağlığı için de önemlidir. Çünkü meyvede ilaç kullanılmamaktadır. Ayrıca biyolojik mücadele yapan çiftçilerimize dekar başına destek yapılmaktadır. Çiftçimizin girdi maliyetini de düşürmektedir” ifadelerinde bulundu.