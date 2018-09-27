MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası Başladı

SERİK Belek Turizm Merkezi’nde bulunan Gloria Golf Kulübünde gerçekleştirilen ve Rusya, Almanya, İngiltere ve ABD'den de oyuncuların yer aldığı turnuvada, 22 ülkeden 33’ü kadın 107 oyuncu sahaya çıktı.

Turnuvada Türkiye’den de Yılmaz Batan, İbrahim Tarık Aslan, Berk Çelik, Mutlu Güner, Leon Açıkalın, Taner Yamaç, Recep Turan, Ayşe Demir, Tuğçe Erden, Petek Peker, Gülten Gül Gözüyanık gibi isimlerde katıldı. Federasyonun 2001 yılından bu yana düzenli olarak organize ettiği turnuva, son iki senede olduğu gibi bu yıl da İş adamı Mustafa Vehbi Koç adına düzenleniyor. Turnuvanın erkekler şampiyonu, gelecek yıl Turkish Airlines Challenge'da özel davetle mücadele etme hakkı kazanacak.

Türkiye'nin en önemli amatör golf organizasyonu niteliğindeki 4 gün sürecek şampiyona, 30 Eylül Pazar günü sona erecek.

