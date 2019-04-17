Müzik dehası Taylan'dan Karaloğlu'na ziyaret

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 'mutlak kulak' olarak adlandırılan ve nadir rastlanan müzik dehası özelliğine sahip, otizmli Sıtkı Taylan Hartavi'yi (20) makamında ağırladı.

Müzik dehası Taylan'dan Karaloğlu'na ziyaret
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7 yaşında keşfedilen, 'mutlak kulak' olarak adlandırılan, doğadaki tüm sesleri duyabilen Taylan Hartavi, Vali Münir Karaloğlu'na viyola çaldı. Taylan Hartavi, en sevdiği parça olan 'Bülbülüm Altın Kafeste' şarkısını Vali Karaloğlu ile birlikte seslendirdi. Taylan'la birlikte şarkı söylemekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, “Büyük yeteneği ve müzik dehası ile Taylan'ı ileride dünya çapında ünlü bir müzisyen olarak göreceğimize eminim. Bu yüzden Taylan'ın çok iyi eğitim almasını önemsiyorum. İleride göğsümüzü kabartacak başarılara imza atacak" dedi. Öğretmeninin aileyi yönlendirmesiyle piyano eğitimine başlayan Taylan, kısa sürede kendini geliştirerek duyduğu müzikleri notaya çevirmeye başladı. Keman, piyano, viyola, bağlama, gitar çalabilen Hartavi, ünlü bir piyanist olmayı hedefliyor. Hemşire Fadime ile harita mühendisi Ramazan Hartavi çiftinin oğlu Taylan Hartavi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi'nde kaynaştırma öğrencisi olarak öğrenimini sürdürüyor.

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