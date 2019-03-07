'MÜZEDE Kadın Var' etkinliğine Antalya Tanıtım Vakfı(ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu, Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Manavoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Aykut Ege, Antalya Kadın Müzesi Küratörü Prof. Dr. Nevzat Çevik, Antalya Kadın Müzesi Danışma Kurulu Üyesi Havva İşkan Işık, Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker ve çok sayıda sanatsever katıldı. Etkinlik, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası arp sanatçısı Aslıhan Güngör'ün konseriyle başladı.

'ÇALIŞMAK, ÜRETMEK VE TOPLUMA FAYDALI OLMAK İÇİN VARIZ'



Programın açılışında konuşan ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, bünyelerinde bulunan Antalya Kadın Müzesi'nin kuruluşundan bugüne kadar kadın ve tarih olgusunu hep bir arada tuttuğunu söyledi. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için Roma dönemi Antik Çağ Tanrıçaları ile Antalya'da yaşayan kadınları ve müze severleri bir araya getirmek istediklerini vurgulayan Ege, 'Müzede Kadın Var' etkinliğine katkı koyan kurumlara teşekkür etti. Çalışan ve hayatın her noktasında var olan kadınlarla geleceğin emin ellerde olacağını belirten Yeliz Gül Ege, "Üretmeyen insan yok eder o nedenle çalışmak, üretmek ve topluma faydalı olmak için varız. Antalya'nın tarihi, lezzeti ve tabii ki 8 Mart'ı özel yapan kadınlarımızla müzemizde bu etkinliği yapmak oldukça önemli. Geçmişe yön vermiş, ışık tutmuş bu kadınlar ile geleceğe yön verecek kadınlarımız ile çalışmanın ve üretmenin çok kutsal bir görev olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim" dedi. Başkan Ege, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.