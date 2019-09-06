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Mustafa Köse’nin acı günü

AK Parti Antalya Milletvekili, MKYK Üyesi Mustafa Köse'nin dedesi vefat etti

ANTALYA 06.09.2019, 11:26
Mustafa Köse’nin acı günü
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AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Köse, dedesi Ali Köse’yi kaybetti. Acı haberi Ankara’da alan Köse, ilk uçakla Antalya’ya geldi. Ali Köse’nin cenazesi Cuma namazı sonrası Muratpaşa Cami’nden kaldırılacak.

#AK Parti #Antalya Milletvekili #Mustafa Köse
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