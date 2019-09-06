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Mustafa Köse, dedesini son yolculuğa uğurladı

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin 104 yaşında vefat eden dedesi Ali Köse, Muratpaşa Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

ANTALYA 06.09.2019, 15:37
Mustafa Köse, dedesini son yolculuğa uğurladı
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ÖĞLE vakti kılınan cenaza namazına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, bürokratların yanı sıra Köse ailesi katıldı.Cami avlusunda başsağlığı dileklerini kabul eden Mustafa Köse ve ailesi, Antalya protokolüyle birlikte saf tuttu. Antalya Müftüsü Osman Artan, cenaze namazını kıldırması için, Ali Köse'nin oğlu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Köse'ye mikrofonu verdi. Babası hakkında kısa bir konuşma yapan Köse, ardından helallik isteyerek cenaze namazını kıldırdı. Omuzlar üzerinde araca taşınan cenaze, Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

#Mustafa Köse #AK Parti #Antalya Milletvekili
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