MÜSİAD kadın girişimciye ışık tutuyor

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Antalya Şubesi Kadın Çalışma Kurulu’nun ‘Girişimci Kadın Olmak’ isimli paneli; KOSGEB ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Temsilcilerinin ve MÜSİAD üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Kadın girişimcileri ilgilendiren KOSGEB ve AESOB desteklerinin anlatıldığı panelin açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Kadın Çalışma Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Ayşegül Tayyar Bekâr, kadın gücünün ekonomiye kazandırılma oranını arttırmak amacıyla bu paneli gerçekleştirdiklerini, iş kadınlarının potansiyellerini keşfederek girişimci yanlarını ön plana çıkarmalarının ülke ekonomisi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.



Kadınlar küçük yüzdeye sahip

Hem Türkiye’de hem de dünyada kadınların kayıtlı ekonomide küçük yüzdelere sahip olduğunu belirten Bekâr, kadın girişimcilere yönelik görüşlerini şöyle aktardı: “Kadınlarımız her zaman erkeklere oranla zor engellerle karşılaşırlar. Gelir eşitsizliği, ücret farklılığı, ayrımcılık, cam tavan engeli, bu zorlukların başında gelir. 15 Yaşı üzerinde ki toplam nüfus üzerindeki istihdam oranı erkeklerde %65,8 olmasına rağmen kadınlarda bu oran %29,3 seviyesinde kalıyor. İşsizlik oranı ise erkeklerde %8,8 iken kadınlarda %12,6. Bu demek oluyor ki talepte bulunsa da işgücüne katılımda erkeğe oranla hala daha az tercih ediliyor“Kadınlar, yeni durumlara rahat uyum sağlarlar. Yeni fikirlere açık olurlar. Gözlem yeteneklerini başarılı biçimde kullanırlar. Sorun çözme kapasiteleri gelişmiştir. İşbirliğini önemserler. Bu vasıflar, iyi bir eğitimle de birleşirse, başarılı iş kadınlarımız olabilir. Dünya’nın ve Türkiye’nin geleceği girişimcilerin gayretine bağlı o açıdan içimizdeki potansiyeli keşfedelim etrafımıza farklı pencerelerden bakmaya çalışmalı, en iyi yerine belki en kötüye odaklanmalıyız. Kötünün geliştirilmesi üzerine oluşacak fikirlerle çok da sıradan olmayan girişimlerde bulunabiliriz”



İşin yasal prosedürleri var

Girişimciliğin Hukuki boyutu hakkında söz alan Kadın Çalışma Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Neslihan Yalçın ise kadınların ticari hayatlarında bilmeleri gereken yasal prosedürleri anlattı. Yalçın, Kadınları ticari hayata kazandırabilmek adına Türk Ticaret Kanununda öngörülen ve ticari hayatlarında kullanmaları gereken yasal prosedürler, tacirin kim olduğu, ticari işletmenin ne demek olduğu, esnaf olmanın şartları, tacir olmanın yükümlülüklerini ve yasal hakları, şirketin ne demek olduğu, anonim ve limited şirketin tanımı, kooperatiflerin tanımı, özellikleri, avantaj ve dezavantajları başlıklarının yer aldığı sunumunu gerçekleştirdi.



‘Büyük düşün, küçük adımlar at’

Neslihan Yalçın’dan sonra söz alan Kadın Çalışma Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Mali Müşavir Hülya Doğan Akaydın ise kadınların ticari hayata adım atmalarını ve ilerlemelerini kolaylaştıracak SGK teşvikleri ve vergi muafiyetlerinden bahsetti. ‘Girişimci olmaktan korkmayın, büyük düşünüp küçük adımlar atın’ diyen Akaydın, mükellefiyet tesis etmek için şirket kurmanın gerekmediğini , düşük maliyetli mükellefiyetlerden işe başlanabileceğini söyledi. Akaydın işin mali boyutunu şu şekilde anlattı: “Basit usul Mükellefiyeti gerçek usul mükellefiyeti gibi çok zahmetsiz ve düşük maliyetli mükellefiyetlerden başlanabilir eğer işlerimiz beklentimizi karşılamazsa kapatmak kolay olacaktır fakat beklentimizin üzerine çıktığı takdirde zaman içersinde şirketleşilebilir şahıs mükellefiyeti kuruluş kapanış ve maliyetler açısından çok avantajlıdır ancak Büyük karlar elde etmeye Başlandığında gelir vergisi oranları ile yüksek vergi ödenmesine neden olabilir bu noktada belirleyici unsurlarımızla karar verilmelidir eğer markalaşmak piyasa ve bankalar nazarında prestijli olmak ihalelere katılmak isteniyorsa şirket kurmak en doğrusudur. Kadınlarımızı desteklemek amaçlı bir diğer konuda “esnaf muafiyeti” konusudur. Evde herhangi bir yardımcı çalıştırmadan, sanayi tipi Makinalar kullanmadan Tamamen kendi imkanları ile üretim yapıp satan kadınlara yıllık brüt asgari ücretin Toplamı kadar( 2019 için 30.700 Tl) Esnaf muafiyetliği vardır yani herhangi bir mükellefiyet kaydı açılmadan satış yapılabilir bunların dışında genç girişimcilerede destekler var”Öte yandan panelin son bölümünde KOSGEB Destekleri konusunda Ali Onur Özbey, AESOB Destekleri hususunda ise Cem Tayfur Demirsal üyelere paylaşımda bulundu.