Muratpaşa’ya 2 yeni spor tesisi daha geliyor

Bulut: “İyi ki varsınız”

Törende konuşan ASKF Başkanı Bulut, “Tesis ve malzeme olarak, amatör spor kulüplerini ve amatör sporcuları destekleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, iyi ki varsınız. Var olun, sağ olun” dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Şener de Başkan Uysal’a teşekkür plaketi sundu.

Uysal: “Amatör sporlar sahipsiz”

Amatör sporların toplumun bir birine olan sevgisi saygısı açısından her açıdan büyük bir mutluluk mekanizması olduğunu belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Amatör sporlar ülkemizde maalesef sahipsiz. Kentlerimiz, profesyonel takımlarına bir yıldız sporcu transfer edebilmek için bütün amatör kulüplerde spor yapan binlerce sporcuyu deyim yerindeyse feda ediyor. Liglerimiz tamamen yabancılardan oluşuyor. Biz hentbolda 3 yabancı sınırı uyguladık ve 6 hafta kala uzak ara şampiyon olduk. Hentbol branşında bizim çocuklarımızın da çok yetenekli olduğunu göstermiş olduk. Bu sene yabancı oyuncu sayımızı 2’ye düşürdük. Yabancı sporculara karşı değiliz, Muratpaşamız’da yabancı komşularımızla can cana, yan yana, sevgi, saygı içinde yaşıyoruz.”

“İstiklal Marşı okunurken bakakalıyorlar”

Amatör sporları, yabancı sporcu getirerek yaptırmanın çılgınlık olduğunu ifade eden Başkan Uysal, “Milli takımlarımıza sporcu bulamıyoruz. Milli takımlarımıza sporcu yetiştirmiyoruz. Çünkü salonlarımızı arttırmıyor, amatör sporları desteklemiyoruz. Milli takımlar düzeyinde, turnuvalarda sonuncu oluyoruz. Hemen apar topar birkaç yabancı sporcu getiriyoruz. O çocuklar da ne yapsın? Birinci oluyorlar ama İstiklal Marşı okunurken bakakalıyorlar” diye konuştu.

Yeni tesisler müjdesi

Yetişkinlerin de spor yapması için projeler uyguladıklarını belirten Başkan Uysal, yeni spor tesisleri müjdesi de verdi. Altıncı spor salonunun yapımına Metin Nuran Çakallıklı Lisesi’nin bahçesinde başlandığını belirten Başkan Uysal, “Geride bıraktığımız 4.5 yıl içinde buz pateni sahası açtık. Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezini açtık. Yüzme havuzunu yüzde 70 aşamasında aldık, tamamladık. Ana hatları ile tesis problemimizde büyük oranda ilerleme kaydettik. Bu konuda ilerleme kaydetmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Uysal, Aralık ayında Kızılarık Mahallesi’nde, 360 derece tribünü olan kapalı spor salonu ve entegre ünite olarak yüzme havuzunun temelinin atılacağını da söyledi.

Muratpaşa Belediyesi’nin malzeme desteği verdiği 72 kulübün 45’i futbol, 10’u voleybol ve 12’si basketbol, 5’i de hentbol branşlarında faaliyet gösteriyor. Törende futbol kulüplerine 450 top, 45 adet top çantası, 2 bin 430 adet forma-şort- çorap, voleybol kulüplerine 100 top, 10 top çantası, 280 adet forma-şort, basketbol kulüplerine 120 top, 12 top çantası, 336 forma-şort, hentbol kulüplerine ise 50 top, 5 top çantası ve 140 adet forma-şortu teslim edildi.