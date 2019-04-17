Muratpaşa’nın gurur tablosu

MURATPAŞA Belediyespor squash takımı, 5 – 8 Nisan tarihleri arasında Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Gençler Açık Squash Turnuvası’na katıldı. Ukrayna, Polonya, Mısır ve İngiltere’den 11 – 19 yaş arası 88 sporcunun katıldığı turnuvada Muratpaşa Belediyespor, 9 sporcusuyla Antalya’yı ve Türkiye’yi temsil etti. Muratpaşa Belediyesi’nin 2016’da ilkbahar dönemi spor okullarında başlayan ücretsiz squash kurslarında keşfedilen genç yeteneklerle kurulan squash takımı, yaklaşık 2 yıllık geçmişiyle turnuvanın en yeni takımı olarak dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda turnuvadaki tek kadın antrenör olan Reyhan Akkaya, turnuvaya katılan sporcuların birçoğunun ilk kez yurtdışı organizasyonda mücadele ettiğini söyledi. Sporcular İpeksu Dolma ve Beril Çakır, 17 yaş kadınlar kategorisinde derece yaptığını kaydeden Akkaya, finalde Ukrayna’dan Maria Doroshky ile karşılayan İpeksu Dolma’nın ikinci, Beril Çakır’ın ise üçüncü olduğunu söyledi. Akkaya, bununla birlikte 11 yaş kategorisinde mücadele eden 9 yaşındaki sporcu Ferruh Dinçer’in ise 7’nci olarak önemli bir başarıya imza attığını dile getirdi.