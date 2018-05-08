Muratpaşa’nın 2017 yılı bütçesi kabul edildi

Muratpaşa Belediye Meclisinin Mayıs ayı 2’nci oturumunda, belediyenin 2017 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi. 2017 mali yılı bütçesi 300 milyon TL olarak belirlenen Muratpaşa’da bütçe gider gerçekleşmesi yüzde 99.83’le 299 milyon 486 bin TL oldu. Bütçenin 164 milyon 808 bin TL’lik bölümü ise yatırımlarda kullanıldı. Gelirde ise bütçe gerçekleşmesi yüzde 91.4’lük oranla 274 milyon 189 bin TL oldu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, yüzde 99.83’yük gerçekleşme oranının Muratpaşa sakinlerinin vergileriyle oluşan belediye bütçesine gösterilen titizliğin en büyük kanıtı olduğunu söyledi. Bu kadar yüksek oranda gerçeklemenin Türkiye çapında nadir olduğunu kaydeden Başkan Uysal, “Bizim büyüklüğümüzde bir kurumda Cumhuriyet tarihinde görülmüş bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu olağanüstü, sıra dışı bir şey. Keşke yüzyıllardır kamu bütçesi böyle yönetiliyor olsa. Bunun gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bunu hep beraber yapıyoruz” dedi.