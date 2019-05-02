Muratpaşa’dan Çocuk ve Genç Bale Festivali

MURATPAŞA Belediyesi, dans, mimik, müzik, duygu ve dekoru birleştiren en etkileyici sahne sanatlarından balenin en sıra dışı festivalini, 1 yıllık bir aranın ardından bambaşka bir konseptle yeniden düzenliyor. Yarışma bölümü kaldırılan Muratpaşa Çocuk ve Genç Bale Festivali’nde; geleceğin bale sanatçıları, klasik bale ve modern bale kategorilerinde gösterileri sunacak.

Bale eğitimi alan çocuk ve gençleri teşvik etmek ve deneyim kazanmalarına destek olmak istediklerini söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Rusya Dostluk ve Kültür Derneği işbirliğiyle düzenleyeceğimiz festival, 16 Haziran Pazar günü Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Muratpaşa Çocuk ve Genç Bale Festivali, 2’nci yılında tam bir festival içeriğinde gerçekleştirilecek. Kentimizin, kültür-sanat hayatının gelişimine katkı sağlayacak” dedi.

Muratpaşa Çocuk ve Genç Bale Festivali, konservatuvarlar, özel bale okulları ve stüdyolarında bale eğitimi alan 6-17 yaş ve18-22 yaş gruplarının katılımına açık olacak. Performanslar, solo, grup ve Grand Pas De Deux ve Grand Adagio kategorilerinde gerçekleştirecek.