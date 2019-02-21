Muratpaşa’da Sanat Var’da Mart biletleri satışta

MURATPAŞA Belediyesi’nin Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde “Muratpaşa’da Sanat Var” adıyla gerçekleştirdiği konser, sergi ve söyleşiler serisinde Mart ayı programı belli oldu.



Eastern Standards’la Birsen Tezer

Ayın ilk etkinliğinde Türk müzik sahnesinin en etkileyici kadın seslerinden biri olarak kabul edilen Birsen Tezer son projesi ‘Eastern Standards’la Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde olacak. Elektronik gitarda Emre Tankal, keyboardda Adem Gülşen, bas gitarda Çağlayan Yıldız ve davulda Derin Bayhan’ın eşlik edeceği Birsen Tezer konseri 5 Mart Salı saat 20.00’de başlayacak.



Devrim Erbil sergisi

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin sergi salonunda ise bu ay Devrim Erbil’in halı ve resim sergisi olacak. 7 Mart Perşembe saat 17.00’de Erbil’in gerçekleştireceği söyleşinin ardından açılışı yapılacak sergi, 8 Nisan’a kadar açık kalacak. Sergi ay boşunca ücretsiz gezilebilecek.



Tanini Trio ve Melihat Gülses

Doğu ve Batı müzik kültürleri arasında köprüler kurarak dünya insanları arasında dostluk ve barışı pekiştirmek amacıyla 2006 yılında kurulan Tanini Trio ise Türk Sanat Müziği’nin büyülü seslerinden Melihat Gülses’le birlikte 15 Mart Cuma günü Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde olacak. Konser saat 20.00’de başlayacak.



Sahnede Gülsin Onay

Türkan Şoray Kültür Merkezi, 22 Mart Cuma gecesi ise Uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı kabul edilen ve ‘Harika Çocuk’ olarak başladığı müzik yaşamında dünyanın en önemli orkestra ve şefleriyle aynı sahneye paylaşan piyanist Gülsin Onay’ı ağırlayacak.



Genç yetenek Iraz Yıldız

Muratpaşa’da Sanat Var etkinliklerinin ‘Genç Yetenek Konseri’nde ise bu ay piyanist Iraz Yıldız sahne alacak. “Fazıl Say ve Arkadaşları” projesi kapsamında birçok konser veren 22 yaşındaki Iraz Yıldız konseri 29 Mart 2019 Cuma saat 20.00’de gerçekleştirilecek.