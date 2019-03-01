Muratpaşa, yeşil alanlarda Türkiye şampiyonu

MURATPAŞA Belediyesi'nin 'Biz size geliyoruz' sloganıyla düzenlediği halk günlerinde bu kez Varlık, Altındağ, Deniz ve Bahçelievler mahalleleri bir araya geldi. Muratpaşa Belediyesi'nin Varlık Kapalı Pazar yerinde düzenlenen halk gününe mahalle sakinlerinin ilgisi yoğundu. Mahalleliyle kucaklaşan Başkan Uysal, ilçede ve Varlık, Altındağ, Deniz, Bahçelievler mahallelerinde son 5 yılda yapılan hizmetleri rakamlarıyla anlattı. Mahallelerde düzenlenen halk günlerinin Muratpaşa Belediyesi'nin 'hesap verebilirlik ve şeffaflık' ilkelerinin bir sonucu olduğunu belirten Başkan Uysal, “Sizin vergilerinizi harcıyoruz. Böbürlenmeye hakkımız yok. Ne yaptıysak sizin vergilerinizle yapılmıştır. Biz, sadece sizin vergilerinizi organize ediyoruz. Dolayısıyla iş sizindir. Başardığımız her şey sizin başarınızdır" diye konuştu. Muratpaşa Belediyesi'nin 5 yıl içinde, caddeleri, sokakları ve parklarıyla büyük bir değişime imza attığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Herhangi bir tahsis almadan Türkiye'de kişi başına en fazla yeşil alan üreten metropol ilçe belediyesi Muratpaşa'dır. Sizin belediyenizdir. Yine aynı şekilde kişi başına en fazla asfalt döken belediye, Muratpaşa Belediyesidir" diye konuştu. Muratpaşa'da aynı zamanda hizmetleri herkese eşit ve adil bir şekilde ulaştıran kamu yönetimi anlayışını hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Uysal, “Muratpaşa'da her vatandaş birinci sınıftır. Muratpaşa'da ötekimiz, yabancımız yoktur. Muratpaşa'mızda bütün insanlarımız başımızın tacıdır" dedi.