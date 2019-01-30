Muratpaşa Kaleiçi'yle EMITT'te

MURATPAŞA Belediyesi, Dünya Kültür Mirası'nın bir parçası haline getirmek için Kaleiçi OldTown Festivali başta olmak üzere sempozyumlar, arama konferanslarıyla çalışmalarını sürdürdüğü Kaleiçi'nin 2019 tanıtım çalışmalarına EMITT'le başlıyor. Başkan Uysal, 31 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında 23'üncüsü düzenlenecek dünyanın en büyük 5'inci turizm fuarı EMITT'te Kaleiçi konseptiyle yer alacaklarını söyledi. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarda Muratpaşa Belediyesi'nin 70 metrekarelik standında küçük bir Kaleiçi kurulacağını belirten Başkan Uysal, stantta tarihi Kaleiçi konağı, Üç Kapılar olarak da bilinen Hadrian Kapısı ve UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan Yivli Minare'nin figüratif çalışmalarının bulunacağını aktardı. Başkan Uysal, EMITT'le başlayacak 2019 Kaleiçi tanıtım çalışmalarıyla Muratpaşa Belediyesi'nin bu alanda yeni bir döneme de geçeceğini söyledi. Geride kalan 5 yıl içinde Muratpaşa Belediyesi'nin gerek ulusal gerek uluslararası turizm fuarlarında Türkiye'nin en yerelleştirilmiş tanıtım faaliyetini yürüttüğünü belirten Başkan Uysal, şunları söyledi: “Kaleiçi tanıtım çalışmalarında 'destinasyonun destinasyonu' diyebileceğimiz bir çalışma yürüttük. Şehirlerin, ilçelerin, turizm bölgelerinin tanıtımını daha da özgünleştirerek milattan önce 4'üncü yüzyıldan başlayarak günümüze kadar farklı kültürlerce kesintisiz iskan edilen Kaleiçi'ni her platformda anlatmaya çalıştık. Dünyada Kaleiçi gibi tarihi kent merkezlerine sahip şehirlerin hikayelerini ortaklaştırmak için başladığımız Kaleiçi OldTown Festivali, 3'üncü yılını geride bıraktı. Yeni dönemde ise Kaleiçi'nin dijital tanıtımında önemli adımlar atacağız." Dijital tanıtım çalışmalarını interaktif bir içerikle kurguladıklarını belirten Başkan Uysal, “Bu çalışmayla turistlere, Kaleiçi'ni Antalyalı gibi deneyimleme imkanı sunmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Kaleiçi'nde gurme, tarih, kültür gibi farklı yürüyüş rotalarının yer alacağı dijital harita, farklı deneyimlerin aktarılmasını sağlayacak şekilde etkileşimli olarak tasarlanıyor" diye konuştu.