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Muratpaşa'dan okullarda peyzaj çalışması

Muratpaşa Belediyesi, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi okulların bahçelerinde peyzaj çalışmasını gerçekleştirdi.

ANTALYA 30.08.2019, 13:14 Melike Temir
Muratpaşa'dan okullarda peyzaj çalışması
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MURATPAŞA Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi anaokullarından liselere okulların bahçelerinden peyzaj ve bakım işlerini gerçekleştirdi. Bakım ve onarım çalışmaları sırasında öğrenciler için tehlike oluşturabilecek ağaç dalları budandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, okullardan gelen talepler ve imkanlar doğrultusunda Muratpaşa'da okullarının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Spor sahalarının yenilenmesinden boya ve asfalt işlerine kadar öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alması için çalıştıklarını belirten Başkan Uysal, “Geçen dönem Güzeloba, Dilşad Refizade, Namık Kemal ilkokulları, Ermenek Ortaokulu ve 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde spor salonlarını tamamlayıp öğrencilerimizin kullanımına sunmuştuk. Temmuz ayında Antalya Valiliği'yle imzaladığımız protokol kapsamında 5 okulumuzun daha bahçesine de spor salonu inşa edeceğiz" diye konuştu.

#muratpaşa belediyesi #peyzaj çalışması
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