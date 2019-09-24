Muratpaşa'dan medya okuryazarlığı kursu

MURATPAŞA Belediyesi'nin mesleki eğitim, hobi ve sanat kursları için kayıtlar başladı. Kayıtlar 30 Eylül'e kadar belediyenin internet sitesi ve 243 00 78 numaralı telefonu üzerinden yapılabilecek. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen kursların bu yıl 61 branşta açılacağını belirtti.Başkan Uysal, Kışla, Konuksever, Ermenek, Meltem, Soğuksu, Etiler, Bayındır başta olmak üzere 12 ayrı kurs merkezinde gerçekleştirilecek kursların Antalya'da yaşayan yabancılar için Türkçe kursundan atık kağıtlardan aksesuar yapımına, uygulamalı tiyatrodan modern dansa bir çok alanı kapsadığına dikkat çekti. Başkan Uysal, kurs programı kapsamında bu yıl ilk defa medya okuryazarlığı dersleri de verileceğini sözlerine ekledi.Ümit Uysal, kursun katılımcılarına televizyon, sinema, reklamlar gibi yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği kazandırmayı amaçladığını söyledi. Değirmenönü Kültür Merkezi'nde açılacak. Kursa 18 yaş ve üzeri tüm Muratpaşa sakinleri kayıt yaptırabilecek. Muratpaşa Belediyesi'nin geçen yıllarda açtığı sunuculuk, spikerlik ve haber spikerliği, diksiyon, fotoğraf ve kısa film kursları bu yıl da devam edecek.