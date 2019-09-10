Muratpaşa'dan altyapı çalışmaları

MURATPAŞA Belediyesi, Çağlayan ve Güzeloluk mahallelerinde 46 cadde ve sokağı kapsayan çalışmalarını sürdürüyor. 2018'de 76.5 kilometre yol bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiren ve aralarında Deniz, Güvenlik, Meydankavağı, Yenigün, Zerdalilik, Sedir mahallelerinin tüm asfaltını yenileyen Muratpaşa Belediyesi, yıl içinde de Etiler, Kızılarık, Cumhuriyet, Altındağ, Konuksever mahallelerinde cadde ve sokak yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iki mahallede çalıştığını belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; "Şimdi Güzeloluk etabına geçtik. Çağlayan Mahallesi'nde 39, Güzeloluk Mahallesi'nde ise 7 sokağı kapsayan çalışma kapsamında, ekiplerimiz Güzeloluk 1886 Sokak'ta çalışıyor. Önce eski asfaltı tamamen kazıyor, ardında da sıcak asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. İki mahallemizde; toplam 27 bin ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştireceğiz" dedi.