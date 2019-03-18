Muratpaşa'da taksicilerden işgaliye ücreti alınmayacak

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Fener Mahallesi'ndeki Ak Taksi durağında şoför esnafıyla bir araya geldi. Başkan Uysal'ın taksici esnafıyla buluşmasında Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ve Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin de yer aldı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, ticari taksilerin durak harici yol kenarı bekleme yerleri için ödediği işgaliye ücretinin son dönemde suistimal edilmeye başladığını söyledi. Söz konusu ücretin kendi belediye başkanlığı öncesinde bir Sayıştay raporuna bağlı olarak alınmaya başladığını belirten Başkan Uysal, "Türkiye'mizde bir vergiyi koymak ne kadar kolaysa kaldırmak bir o kadar zor. Ancak konuyu hukukçularla değerlendirdik. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerdeki uygulamaları araştırdık. Ben taksicimi korumak istiyorum. Birileri uluslararası tekellerle anlaşmalar imzalarken bir taraftan bizim taksicimize bu işgaliye ücretini kaldıracağını söylüyor. Nisan ayında Muratpaşa Belediye Meclisi'ne önerge veriyorum. İşgaliye parasını kaldıracağız" diye konuştu. Başkan Uysal, bu konunun artık daha fazla suistimal edilmesine izin vermeyeceğini belirtirken taksiciler, alkışlarla Ümit Uysal'a destek verdi.