Muratpaşa'da sokak sokak esnaf haritası oluşturulacak

BAŞKAN Uysal, Konuksever, Etiler ve Dutlubahçe mahallerinde esnafı ziyaret etti. Başkan Uysal, mahallerde kahvehaneden berbere, bakkala her işletmeye tek tek uğradı, “Hayırlı işler” dileyip esnafla sohbet etti, dertlerini dinledi. Esnafının yaşadığı sıkıntıların farkında olduğunu ifade eden Başkan Uysal, belediye imkanları dahilinde her zaman esnafın yanında olduklarını dile getirdi. Muratpaşa Belediyesi’nin Nisan 2016’da başlayan ve evlerde ortaya çıkan nitelikli atıklarının geri dönüşümü sağlayan Çevreci Komşu Kart çalışmasıyla 30 bin 49 hanenin projenin uygulandığı ilk günden 1 Mart’a kadar olan sürede 3 milyon 17 bin 911 lira karşılığı puan kazandığını söyledi. Kazanılan bu puanların Antalya firması olan marketlerde harcanabildiğine dikkat çeken Başkan Uysal, yeni dönemde hem Çevreci Komşu Kart projesinin katılımcı sayısını arttıracaklarını hem de anlaşmalı işletme sayısını arttırıp çeşitlendireceklerini söyledi.



"Bütünleşik Kent Sistemi Projesi"

Başkan Uysal, bununla birlikte akıllı şehircilik çalışmaları kapsamında kurulacak Bütünleşik Kent Bilgi Sistemi’yle her mahallede hangi iş kolunda yer alırsa alsın her esnafa dijital haritalar üzerinden ulaşmanın mümkün olacağını söyledi. Kent Bilgi Sistemi’nin bir parçasını da Muratpaşa’nın sokak sokak esnaf haritasının oluşturacağını belirten Başkan Uysal, projeyle ilgili şunları söyledi: “Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden ulaşabilecek bu haritalar sayesinde komşularımız mahallesindeki ne tip işyerlerinin olduğunu, kendisine yakın bakkal nerede bulunduğunu, o bakkalın açık mı kapalı mı olduğunu görebilecek. Evinizde musluk mu bozuldu, uygulamayla mahallenizdeki tesisatçıyı bulabileceksiniz. Uygulama aynı zamanda yeni işyeri kurmak isteyenlere de yol gösterici olacak.”