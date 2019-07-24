Muratpaşa'da genç raketler yetişiyor

MURATPAŞA Belediyesi’nin sporun tabana yayılması için yılda 3 dönem olarak açılan spor okullarında yaz kursları devam ediyor. 14 ayrı tesiste 15 branşta çocuk ve gençlere yönelik açılan kurslara bin 765 kayıt yaptırıldı. Yaz spor okullarında bu dönem çocuk ve gençler için futbol, tenis, basketbol, hentbol, voleybol, jimnastik, bale, taekwondo, judo, güreş, badminton, squash, masa tenisi, hokey, yüzme branşlarında kurslar açıldı. Kurslar Mustafa Çetinkaya ve Uğur Mumcu statlarıyla birlikte 75’inci Yıl, Çağlayan, ASTUR ve OYAK spor tesisleri; Süleyman Evcilmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Aynur Ayan, Güzeloba Ortaokulu, Naim Süleymanoğlu spor salonları ve Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi’yle Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda gerçekleştiriliyor. Muratpaşa Belediyesi’nin 7 - 14 yaş arası çocuk ve gençler için açtığı tenis kursu ise 75’inci Yıl, ASTUR ve OYAK spor tesislerinde devam ediyor. Hafta içi Cuma hariç her gün düzenlenen kurslarda, tenise başlangıç eğitimleri veriliyor.