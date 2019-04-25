Muratpaşa'da falez plajlarına 5'te 5 Mavi Bayrak hedefi

MURATPAŞA Belediyesi, birinci derece doğal SİT alanı olan falezlerin kıyı bandında bulunan plajları için Mavi Bayrak başvurularını gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediyesi’nin bugün falez kıyı bandında 5 plajının bulunduğunu belirten Başkan Uysal, belediye olarak ilk falez plajının 2016’da hizmete açıldığını anımsattı. Uysal, yoğun bir ikna süreci ve mücadelenin sonucunda Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’ndan alınan izin ve onaylar doğrultusunda falez kıyı oluşumuna hiçbir zarar vermeden komşuların falezlerden Akdeniz'in mavilikleriyle buluşturulduğunu kaydetti.

Türkiye’de kıyıların sayısız işgale konu olurken Muratpaşa’da önemli bir kamu hassasiyetini ortaya koyduklarına dikkat çeken Başkan Uysal, “Bu sayede mümkün olan noktaları sadece komşularımızın değil bu kente turist olarak gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin kullanımına açtık” ifadelerinde bulundu.



Konserve Koyu Falez Plajı için başvurusunu gerçekleştirildi

Uysal, bunu gerçekleştirirken kamu kurumu ve kuruluşları için örnek bir işletme anlayışını da hayata geçirdiklerini belirtti. Bu noktada uluslararası bir standart olarak Mavi Bayrak’ın önemine dikkat çeken Uysal, “Aynı zamanda bir çevre ödülü olan Mavi Bayrak, deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine verilen önemi, plajların kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güveliği garanti etmektedir” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin falez plajlarında bir kamu kurumu olarak tüm bunları sağlıyor olmasının ayrıca önemli olduğunu belirten Başkan Uysal, “2017’de 3 plajımız için Mavi Bayrak almaya hak kazandık, geçen yıl bu sayısı 4’e çıktı. Şimdi hedef 5’te 5” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl Mobil, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı ve Erenkuş plajlarıyla Mavi Bayrak aldı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programı kapsamında Muratpaşa Belediyesi, 4 plajla birlikte Konserve Koyu Falez Plajı için de başvurusunu gerçekleştirdi.