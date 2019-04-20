Muratpaşa'da camilerde Ramazan hazırlığı

MURATPAŞA Belediyesi, Ramazan ayının ilk teravih namazı öncesinde ilçe genelinde periyodik olarak yürüttüğü cami ve mescit temizliklerini tamamladı. 156 cami ve mescidin bulunduğu Muratpaşa'da görevli ekipler cami halılarını süpürdü, avizelerden pencere camlarına, pervazlara detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik çalışmasıyla birlikte şadırvan ve tuvaletlerde onarım çalışmaları da yapılırken ekipler son olarak Kaleiçi'nde bulunan Sultan Alaaddin Cami'nin temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yerine getirdi. İlçedeki tüm ibadethanelerin periyodik temizliğini yaptıklarını belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; "Gelen talepler doğrultusunda, olanaklarımız çerçevesinde, okul ve ibadethanelerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İbadethanelerin temizliğini periyodik olarak yapıyoruz" dedi.