Muratpaşa'da camilerde Ramazan hazırlığı

Muratpaşa Belediyesi, 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan ayının pazar gecesi kılınacak ilk teravih namazı öncesinde ilçedeki 156 cami ve mescidin temizliğini gerçekleştirdi.

Muratpaşa'da camilerde Ramazan hazırlığı
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MURATPAŞA Belediyesi, Ramazan ayının ilk teravih namazı öncesinde ilçe genelinde periyodik olarak yürüttüğü cami ve mescit temizliklerini tamamladı. 156 cami ve mescidin bulunduğu Muratpaşa'da görevli ekipler cami halılarını süpürdü, avizelerden pencere camlarına, pervazlara detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik çalışmasıyla birlikte şadırvan ve tuvaletlerde onarım çalışmaları da yapılırken ekipler son olarak Kaleiçi'nde bulunan Sultan Alaaddin Cami'nin temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yerine getirdi. İlçedeki tüm ibadethanelerin periyodik temizliğini yaptıklarını belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; "Gelen talepler doğrultusunda, olanaklarımız çerçevesinde, okul ve ibadethanelerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İbadethanelerin temizliğini periyodik olarak yapıyoruz" dedi.

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