Muratpaşa'da asfalt çalışması

MURATPAŞA Belediyesi, 5 yılda 546 bin 255 ton asfaltla 2 milyon 642 bin 555 metrekare genişliğe uzanan cadde ve sokakta yenileme çalışması yaptı. Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 yıl içinde ilçenin yüzde 70'inin asfaltını yenilerken geriye kalan yüzde 30'lik bölüm için çalışmalarına Güzeloba Mahallesi'nden başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal; "Ekiplerimiz, Örnekköy bölgemizde Yasemin Caddesi'ne açılan 2298 Sokak'ta çalışmalara başladı. İlk olarak bozulan asfalt freze makinası ile kazınacak. Kazıma çalışması tamamlanınca sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek" dedi.