Muratpaşa Belediyesi’nden ‘Cumhuriyet Meydanı’ açıklaması

Muratpaşa Belediyesi yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapacakları kutlamalar için kullanmak istedikleri ‘Cumhuriyet Meydanı’nın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesine yazılı olarak yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Muratpaşa Belediyesi, yaşanan tüm gelişmelere rağmen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, ‘Cumhuriyet için Antalya Elele’ platformu birlikte en görkemli şekilde kutlayacaklarını da dile getirdi.

Muratpaşa Belediyesi’nin yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Muratpaşa Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Ümit Uysal öncülüğünde milli ve dini bayramlarımızın, sadece Anadolu coğrafyasından değil dünyanın birçok ülkesinde gelerek Muratpaşa’yı oluşturan farklı kültürlere, inançlara ait özel günlerin bizi birbirimize yaklaştırdığına, dostluğumuzu, kardeşliğimizi, komşuluğumuzu, dayanışmamızı arttırdığına olan inançla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayış içinde, her 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı, her 30 Ağustos Zafer Bayramı ve de her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, Antalya’da, en ufak bir toplumsal ayrılığa meydan vermeyecek şekilde Cumhuriyet Meydanı’nda kutluyoruz. Kutlamalar kapsamında, Konyaaltı Varyantı’nda yüzbinlerin katılımıyla başlayan ve Cumhuriyet Meydanı’na uzanan ‘Fener Alayımız’ Antalya’da milli bayram kutlamalarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu çerçevede, yıl içinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenleyeceğimiz kutlama programları için 2017 Ocak ayından itibaren çalışmalara başladık."

Kutlamalar için Cumhuriyet Meydanı’nın Muratpaşa Belediyesine tahsisini için 17 Ocak 2017 tarihinde Antalya Valiliği’ne gerekli başvuruda bulunulduğu ve başvuruyu yıl içinde değişik tarihlerde yinelendiği hatırlatılan açıklamada söz konusu başvuruya istinaden, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını, şiddetli yağmur altında Konyaaltı Varyantı’ndan başlayan fener alayı ve ardından Onur Akın konseriyle kutlandığı bildirildi..

Muratpaşa Belediyesi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için başvurunun yenilendiği ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı düzenleme çalışmalarının açılışını gerçekleştirmek istemesi üzerine programın iptal edildiği kaydedilen açıklamada iptal kararının, 30 Ağustos kutlamalarına katılımın düşük olmaması ve bölünme yaşanmaması için alındığı, 30 Ağustos Zafer Bayramını, Kurtuluş Savaşı destanının yazıldığı Afyonkarahisar Kocatepe’de, 25-26 Ağustos’ta kutlandığı bilgisi paylaşıdı.

Açıklama şöyle devam etti: " Ancak üzülerek görüyoruz ki, toplumsal gerginlik alanları harekete geçirecek tüm tartışma alanlarından kaçınmamıza, bu bağlamda sergilediğimiz iyi niyete rağmen Antalya’da bir gelenek yok edilmek istenmektedir. Cumhuriyetimizin ilanının 94’üncü yıl dönümünde Cumhuriyet için Antalya Elele Platformu’yla birlikte yapacağımız kutlamaların sanatçı dahil tüm hazırlıklarını tamamlamış olmamıza ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gösterdiğimiz iyi niyete rağmen Cumhuriyet Meydanı kutlamalar için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyetimizin 94’üncü yılını, yine coşkuyla ‘Cumhuriyet için Antalya Elele’ platformu ve komşularımızla birlikte en görkemli şekilde kutlayacağımızı kamuoyu ile paylaşırız. Muratpaşa Belediyesi olarak, bizlerin yıllardır yaptığı gibi Cumhuriyet Bayramımız başta olmak üzere milli bayramlarımızı kutlamaya başlayan kişi ve kurumları kutlarız.”