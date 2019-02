Muratpaşa Belediyesi’den ‘Komşu Buluşması’

MURATPAŞA Belediyesi’nin, Türkiye’nin farklı coğrafyalarından gelip aynı mahallede komşu olan kent sakinlerinin festivali olarak düzenlediği ‘Komşu Buluşması’, İç Anadolu Buluşması ile sürdü. Arabaşı çorbası, leblebi ve Mevlana şekerinin ikram edildiği İç Anadolu Buluşması, Konuksever Mahallesi’nde binlerce vatandaşı buluşturdu.



NEŞET ERTAŞ DEYİŞİ

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın evsahipliğinde gerçekleştirilen İç Anadolu Buluşmasına, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İlçe Başkanı Hasan Şahin, İyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç, muhtarlar, hemşehri dernekleri başkan ve yönetimleri ile binlerce vatandaş katıldı. Başkan Uysal, konuşmasına Neşet Ertaş’ın ‘Sakin ol ha insanoğlu, incitme canı incitme, her can bir kalp hakk’a bağlı, incitme canı incitme’ deyişini okuyarak başladı.



'TÜRKİYE'MİZİN HER KARIŞI KIYMETLİ'

Başkan Uysal, “Türkiye’miz bir mozaik, Türkiye’mizin her karışı kıymetli, her karışı bir kültür hazinesi ama bunu yaşamazsak, yaşatmazsak bir kıymeti olmaz. İşte biz Muratpaşa’da, Antalya’da, Türkiye’mizin zenginliğini yaşamaya, yaşatmaya, azmettik. Bizim, Muratpaşamız’da yaptığımız hep bu. İnsanlarımızı buluşturmak, incitmemek. Ne geldiğimiz yerden vazgeçeriz ne de Muratpaşa’mızdan. Her ikisi de, geldiğimiz yerde, göç ettiğimiz yerde bizim. Ne mutlu bize ki, buluşuyoruz, paylaşıyoruz ve buluşmaya da devam edeceğiz” dedi.



'ÖTEKİMİZ YOK Kİ KİME TORPİL YAPACAĞIZ'

Ayrılığın, gayrılığın kolay, buluşmanın zor olduğunu söyleyen Uysal, şöyle devam etti; “Yaptığımız ettiğimiz her şey sizin yaptıklarınızdır. Bizim bulunduğumuz görevlerde bulunanlar kendi ceplerinden birşey yapmaz. Sadece sizin vergilerinizi harcarlar. Siyasetçileri dinlerken fazla böbürlenirse hoş görmeyin. Aslolan her zaman millettir. Hizmeti; Turunç Masa’mızdan 444 80 07 numaralı telefondan bütün insanlarımıza eşit dağıtıyoruz. Bizim; yabancımız, ötekimiz yok ki, kime torpil yapacağız? Biz, yaradılanı seviyoruz yaradandan ötürü.”